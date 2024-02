L'attaccante argentino è uno dei protagonisti annunciati del derby d'Italia in programma questa sera a San Siro

Andrà in scena questa sera la sfida tra Inter e Juventus, partita che mette una di fronte all'altra le prime due della classifica. Libero pone i riflettori su Lautaro Martinez e al confronto a distanza con Vlahovic: "Lautaro contro Vlahovic. O meglio: il miglior Lautaro contro il miglior Vlahovic. Il bello della sfida tra i due padroni dell'attacco è che vi arrivano al top della forma e della fiducia.

Lautaro, di tre anni più vecchio, è un passo avanti a Vlahovic nel percorso che conduce alla maturità. Il momento dei capricci e del nervosismo lo ha superato, ora è leader in tutto ciò che fa, dalle piccole cose di campo ai grandi gesti da capitano. I numeri in esplosione sono una conseguenza della cura, dell'attenzione e della qualità con cui si allena e si comporta: mancano solo due reti per eguagliare le 21 delle ultime due annate, finora suo apice, ma siamo solo a inizio febbraio. Con la prossima marcatura andrà a 125, supererà Icardi nella classifica dei top-marcatori nerazzurri e punterà a Nyers. È già nella storia dell'Inter ma, con il rinnovo, potrebbe entrare nella cerchia degli immortali.