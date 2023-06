Repubblica su Lautaro: “Inossidabile. Ma secondo i report medici FIFpro…”

"L’inossidabile Lautaro è il più solido argomento di speranza per Simone Inzaghi e per gli almeno ventimila tifosi attesi a Istanbul, pronti a radunarsi in piazza Taksim con un’immagine negli occhi: il loro numero 10 che inventa gol e festeggia urlando mentre sale sulla balaustra, scena abituale e sogno da custodire per la notte allo stadio Atatürk. Lautaro sarà il più spremuto di tutti in campo (85,9% di indice da carico di lavoro, secondo il settore medico della Fifpro) e infatti subito dopo la partita andrà in vacanza risparmiandosi le amichevoli dell’Argentina con Australia e Indonesia e curandosi finalmente le caviglie malconce. Prima, però, ha l’appuntamento più importante, che è tale anche per i suoi connazionali. Dopo il titolo mondiale si aspettano che uno tra i vincitori in Qatar sollevi la Coppa Campioni e Martinez all’Inter è titolare, mentre Julian Alvarez, che pure gli soffiò il posto di vassallo di Messi al Mondiale, è dietro lo straripante Haaland", commenta Repubblica.