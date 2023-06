Milito: “Inter, così puoi battere il City. Tornare da dirigente? Mi piacerebbe. Lautaro…”

«Un mix di emozioni: eravamo felici per aver vinto, ma dispiaciuti di non continuare a lavorare con lui. È stato un colpo il suo addio, era un punto di riferimento».

Nel 2018 lei era d.s. del Racing, la prima squadra di Lautaro. Che ruolo ha avuto nel suo passaggio all’Inter?

«Mi chiamò Zanetti, parlammo a lungo. Già si vedevano le sue doti, non aveva bisogno che lo pubblicizzassi. C’era un’offerta di un altro club (l’Atletico Madrid, ndr), non chiudemmo subito e si inserì l’Inter. Sono stati bravi ad agire velocemente. Lautaro mi chiedeva qualche consiglio, come si vive a Milano, ma era felice dell’opportunità. Non ho dovuto convincerlo».