Lautaro: “Vittoria col Toro importante dopo i punti persi in casa. Si lavora…”

Tre a zero al Torino per ripartire e c'è pure la sua firma sulla vittoria dell'Inter. Lautaro Martinez con l'Argentina non si è ancora sbloccato ma con la maglia nerazzurra continua a trovare conferme. Con quello di oggi è all'undicesimo gol segnato in questa stagione in Serie A (dodici in totale col gol segnato in CL). Sua la rete del due a zero.