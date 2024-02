Le parole dell'ex calciatore: "Veramente una squadra eccellente, mi auguro possa arrivare in fondo anche in Champions"

Intervenuto a Sportitalia, Luigi Lavecchia, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri a Roma: "De Rossi ha fatto bene a impostare la partita così, ogni squadra è battibile. Certo, l'Inter in questo momento sembra quasi non esserlo. Oggi ho visto il Bayern Monaco prendere 3 gol dal Leverkusen... Penso che l'Inter, insieme a Real Madrid e Manchester City, sia tra le migliori d'Europa. Grande carattere oggi nel secondo tempo, dopo la gara vinta contro la Juventus e la Supercoppa. Veramente una squadra eccellente, mi auguro possa arrivare in fondo anche in Champions".