Retroscena, Lautaro-Barça era fatta: “All’Inter sarebbero andati 60mln più questo nome”

L'Inter si gode Lautaro, con nessuna intenzione di privarsene. E pensare che era praticamente fatta per il suo trasferimento al Barcellona

L'Inter si gode il miglior Lautaro mai visto, con nessuna intenzione di privarsene. E pensare che, come racconta la Gazzetta dello Sport in un retroscena, nel 2020 era praticamente fatta per il suo trasferimento al Barcellona: