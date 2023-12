Samardzic pronto per sfidare l’Inter. Intanto è finito nel mirino del Napoli

In estate l'Inter l'ha sfiorata di un soffio. Era tutto fatto con l'Udinese per l'acquisto di Samardzic , ma il suo papà - con un cambio di intermediari inatteso e la richiesta di più soldi per il figlio - aveva suscitato l'irritazione del club nerazzurro e causato la rottura con il calciatore. A pochi giorni dalla sfida con i nerazzurri il ragazzo ha detto che contro la squadra di Inzaghi darà il duecento per cento.

Intanto arrivano indiscrezioni sul suo futuro e pare, da quanto scrive SportMediaset, che il Napoli potrebbe tentare l'assalto già a gennaio. Un investimento in chiave futura per l'addio pronto di Zielinski ma utile anche per questa stagione perché Anguissa a gennaio lascia Mazzarri per la Coppa D'Africa. Il calciatore è stato accostato di recente, nuovamente, anche al club nerazzurro con Marotta che ha sottolineato: «Siamo concentrati sul presente e non sul futuro, non è attuale».