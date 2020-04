TS – Inter, Lazaro può avere un’altra chance: tante richieste dalla Bundesliga, ma Conte…

Il futuro di Valentino Lazaro potrebbe essere ancora a tinte nerazzurra. Il calciatore austriaco è l’unico a poter ricevere una seconda chance da parte di Antonio Conte – uno dei suoi più grandi estimatori – tra coloro che sono stati bocciati dal tecnico leccese.

Secondo Tuttosport, il sacrificio importante in termini economici (pagato 21,5 milioni più bonus all’Hertha Berlino) e la giovane età (24 anni) spingono l’Inter a dare una nuova opportunità a Lazaro, ora in prestito al Newcastle.

Al momento è difficile pensare al riscatto da parte dei Magpies per 23,5 milioni di euro: Lazaro ha molto mercato in Bundesliga, ma l’addio non appare così scontato.