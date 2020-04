L’agente di Lazaro: “Clausole da 100 milioni non se ne vedranno per un po’, mi irrita chi…”

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro e di molti altri calciatori, ha sintetizzato il momento che sta attraversando il calcio in una lunga intervista: “Si lavora a diverse soluzioni. Sto già pensando a quali giocatori giocheranno in altre squadre, dove starebbero meglio e dove no. Molti contratti si concludono in estate, alcuni vogliono cambiare. C’è sempre lavoro a sufficienza. Sono convinto che a breve si ricomincerà a giocare. Ma al massimo si tratterà di partite a porte chiuse. Non si può fare altrimenti con questa pandemia. Bisogna fare il possibile perché la stagione venga conclusa, sempre che ciò non metta in pericolo la salute. In Germania si stanno già allenando, anche se in piccoli gruppi. La cosa essenziale è che i club sono finanziati da sponsor e diritti tv, dietro i quali c’è gente che investe. Devono giocare per ricevere i soldi e sopravvivere. Altrimenti la prossima stagione si giocherà con 5 squadre. Qui da noi, in Germania, ovunque”.

Partite a porte chiuse: “Mi irrita quando i giocatori si dichiarano contrari a questa soluzione. Quelli che dicono che le partite a porte chiuse non sono interessanti perché non si sentono gli applausi quando fanno una bella azione andrebbero sanzionati. Sono pensieri stupidi. Ma sono anche contrario a chi dice che il campionato va semplicemente interrotto. Lottano tutti per sopravvivere. E regalano ai tifosi, anche se solo in tv, la speranza. Il calcio regala gioia, è la sua forza”.

Mercato: “All’inizio i prezzi scenderanno sicuramente, i club non sanno cosa succederà. Nessuno sa ancora quantificare i danni. In due, tre mesi ne sapremo di più. Clausole da 100 milioni non ne vedremo per parecchio tempo, semplicemente perché non ci sono più i soldi. Una legge rimarrà inalterata: giocatori top avranno sempre prezzi top. Il mercato regola i prezzi. Ora si lavorerà molto con i prestiti e con gli scambi. E verranno privilegiati i giocatori svincolati. Le star continueranno a guadagnare tanto, la la media sempre meno. Per questo dico ai miei giocatori: “Fate di più, cercate di dimostrare la qualità che avete!”.