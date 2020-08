Mercato Inter, nuovo prestito per Lazaro. Oggi le visite mediche con il Moenchengladbach

L’Inter lavora anche in uscita, oltre che in entrata. Dopo il prestito al Newcastle, Lazaro non farà ritorno all’Inter, ma tornerà in Bundesliga, come confermato anche dalla redazione di Fcinter1908.

“Valentino Lazaro ancora in prestito. Il 24enne esterno austriaco, comprato un anno fa dall’Hertha Berlino e passato al Newcastle a gennaio, non ritornerà all’Inter. I nerazzurri hanno praticamente definito il prestito al Borussia Moenchengladbach, sempre con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro: oggi Valentino farà le visite mediche, poi ci sarà l’ufficializzazione. Con Conte l’esterno non ha mai sfondato: all’Inter ha giocato solamente 11 partite, restando in campo 513 minuti tra A, Champions League e Coppa Italia”, si legge su La Gazzetta dello Sport.