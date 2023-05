Lazio, Basic: “Col Milan per dimostrare qualcosa di diverso dalla gara con l’Inter”

"Questa è una vittoria molto importante per noi. Dopo due sconfitte abbiamo mostrato un buon calcio, ad alto ritmo. Ora bisognerà affrontare il Milan a San Siro e dobbiamo dimostrare qualcosa di diverso rispetto all'ultima a Milano contro l'Inter". Parla così Toma Basic, centrocampista della Lazio autore del gol del raddoppio contro il Sassuolo, nell'intervista rilasciata poi in mixed zone.

"Abbiamo dimostrato che dalla panchina possiamo aiutare e questo è importante per la squadra, così possiamo mettere in difficoltà i titolari e crescere ancora di più. Quanto è importante questa vittoria per la corsa Champions? Molto importante. Adesso abbiamo cinque partite e saranno cinque battaglie. Dobbiamo pensare partita per partita".