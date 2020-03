Portavoce Lazio: “Campionato finito? Cairo forza la mano, ecco perché. Tagli Juve? Poteva…”

“La Lazio prenderà una decisione insieme a tutte le altre società, sicuramente il taglio degli stipendi è una misura che può aiutare le casse delle squadre, ma va trattata”: lo dice Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, intervenuto a Radio Punto Nuovo.

“La Juventus ha già un accordo con i propri calciatori per un taglio consistente che la mette a riparo su vari fronti. Ha curato i propri interessi, un taglio di quella cifra riesce a riequilibrare o dare solidità al proprio bilancio. Magari se l’avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura erga omnes, così riguarda soltanto loro”.

Diaconale ha poi parlato anche del tema della ripresa del campionato: “Ci sono dati oggettivi che portano Lazio e Napoli ad avere interesse nel portare a termine il campionato. In questo caso la comunanza degli interessi porta automaticamente ad avere delle sintonie. Cairo in questo momento sta forzando molto la mano” perché “il suo unico interesse è quello di uscire al più presto da un campionato che ha avuto un esito non esaltante per la sua squadra”.

(Ansa)