Ciro Immobile fa impazzire l'Olimpico: l'attaccante della Lazio, entrato dalla panchina, realizza in pieno recupero il calcio di rigore che decide la sfida contro la Fiorentina. 1-0 il risultato finale, terza vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti di Sarri, che salgono così al settimo posto a quota 16 punti, uno in meno proprio dei viola.