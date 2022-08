Lazio-Inter, pagelle GdS: Brozovic dominus, Dzeko prosciugato. E Lautaro…

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo, per l'Inter, contro la Lazio è stato Marcelo Brozovic.

Voto 7 per il croato, "è il dominus incontrastato dell'Olimpico finché gli eventi non precipitano. Tutti i palloni portano a Brozo - si esagera un po' - e lui decide cosa farne. Cresce la Brozo-dipendenza, rinnovare presto", si legge sul quotidiano. Il peggiore è invece Dzeko (5): "Prosciugato nelle energie fisico-mentali, centravanti ombra, partecipa poco alla costruzione dell'azione e conclude ancora di meno, giusto un paio di volte fuori quadro". Positive le prestazioni (6,5) di Darmian, Barella e Perisic, sufficienze (6) per Handanovic, Skriniar, Dimarco e Gagliardini mentre non convincono (5,5) De Vrij, Correa e Vecino. Male (5) anche Lautaro, "egoista in una ripartenza alta poco prima del pasticciaccio. Tra i più agitati nel post 2-1, ma era stato lui a giocare la palla nonostante Dimarco fosse a terra. Sindrome da jet lag".