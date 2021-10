Inter, caccia al vice Dzeko: “C’è questo nome su tutti in cima alle preferenze”

L'Inter cerca un attaccante che possa alternarsi con Dzeko per la seconda parte di stagione: ecco i due nomi principali

A gennaio, Simone Inzaghi attende il vice Edin Dzeko dal mercato. L'allenatore dell'Inter ha chiesto rinforzi alla società e il profilo indicato è uno su tutti, come sottolineato oggi da Tuttosport: "Numeri (di Dzeko, ndr) che però non devono far dimenticare come Dzeko il 17 marzo compirà 36 anni e che nell’ultima stagione abbia segnato 7 gol in campionato, ma l’ultimo il 3 gennaio. Un calo di rendimento verticale che va tenuto ben presente dai dirigenti dell’Inter che, non a caso, sono alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche simili che possa alternarsi al bosniaco, con Andrea Belotti in cima alle preferenze di Marotta e Ausilio. Tra i papabili c’è pure Jovic, che il Real potrebbe prestare, ma qualora il Gallo non dovesse rinnovare col toro, appare scontato che l’Inter possa fare un tentativo dando così seguito ai contatti estivi con Cairo”, si legge su Tuttosport.