Lazio-Inter, Patric verso il rientro. Vecino e Pellegrini ai box. Solo differenziato per Romagnoli

Oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista della gara contro l'Inter . Come riporta Il Messaggero, dalla doppia seduta di rifinitura di oggi è emerso che è certo il rientro di Patric . Lo spagnolo è guarito dalla febbre ed è destinato a giocare al centro della difesa con uno tra Casale e Gila .

"Mentre sulle fasce toccherà a Lazzari e Marusic, ovviamente davanti a Provedel. A centrocampo si procede verso il solito terzetto con Rovella in cabina di regia, Guendouzi e Luis Alberto, mentre davanti tutti gli indizi portano a Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce e Immobile al centro. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Vecino, entrambi rimasti ai box nel pomeriggio (l'uruguaiano per un'influenza intestinale). Solo lavoro differenziato per Romagnoli (in mattinata) e Isaksen (nel pomeriggio). Entrambi puntano l'Empoli".