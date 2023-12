Domenica 17 dicembre alle ore 20:45 l'Inter sfiderà in trasferta la Lazio, nella gara valida per la 16ª giornata di Serie A. La sfida tra nerazzurri e biancocelesti offre diversi spunti e curiosità statistiche.

I PRECEDENTI

Il match tra Inter e Lazio sarà il confronto numero 161 in Serie A. Il bilancio è di 67 vittorie nerazzurre, 54 pareggi e 39 successi biancocelesti. Sia Inter che Lazio hanno trovato il gol in tutte le ultime sette sfide giocate in campionato.