Lazio-Inter, Sarri: “Ecco perché ho scelto di tenere fuori Luis Alberto”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, prima della sfida contro l'Inter ha parlato delle sue scelte, in particolare quella che ha visto Luis Alberto partire dalla panchina. «Rinunciato a Luis Alberto perché? Sono stati in panchina un po' tutti, ha degli acciacchi, non ha grande condizione fisica e ci può dare di più partendo dalla panchina, giocherà quando la partita avrà intensità minore», ha spiegato il tecnico biancoceleste.