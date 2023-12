Lazio-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Bisseck. Fuori Luis Alberto

Questi i ventidue che scenderanno in campo all'Olimpico: Bisseck in difesa, Pavard recuperato ma va in panchina

Alle 20.45 si alza il sipario allo stadio Olimpico: va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Simone Inzaghi, che prova l'allungo sulla Juventus dopo il pareggio di Genova. Per l'occasione il tecnico nerazzurro punta sui suoi titolarissimi: vista l'indisponibilità di Cuadrado e Dumfries, in difesa c'è Bisseck con Darmian quinto. Pavard recuperato, va in panchina. In attacco riecco Thuram e Lautaro, mentre a centrocampo intoccabili Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan.