«Rovella e Barella imprescindibili per i due allenatori? Lo sono in maniera diversa. Rovella ragiona, il playmaker, il 6 da cui passa la costruzione del gioco della squadra. Per Barella invece c'è stata la consacrazione internazionale da mezzala e sono una risorsa anche da Spalletti. Tavares e Dimarco sono due fattori determinanti nel loro ruolo. Dimarco primo per palloni giocati in area avversaria e primo tra i difensori che ha calciato più volte nell'area avversaria. Tavares è la sorpresa del campionato, primo per dribbling riusciti».