Baroni: “Difficile trovare punti deboli dell’Inter, ma non dobbiamo snaturarci”

"Gara di altissimo livello. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo: dedizione, attenzione, compatezza. La squadra lo sa. La scelta di Pedro è quella di non snaturarci. Potevamo mettere un centrocampista in più. Credo che questa squadra non debba snaturarsi. Nonostante un grandissimo avversarsio, di cui è difficile trovare dei punti deboli. Per il livello della partita è giusto che la squadra se la giochi con la sua identità. Servirà un grande lavoro".