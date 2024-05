La squadra di Igor Tudor batte all'Olimpico l'Empoli di Nicola e si rimette in corsa per un posto in Europa

In un giorno di festa per il mondo Lazio, nei giorni in cui si festeggiano i 50 anni del primo scudetto bianoceleste targato Maestrelli, la squadra di Igor Tudor batte all'Olimpico l'Empoli di Nicola e si rimette in corsa per un posto in Europa.