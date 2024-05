Leao: “In nazionale ho detto a Cancelo di venire al Milan: vi racconto”

Parla Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha rilasciato un'intervista esclusiva a Fabrizio Romano, grazie a Sport.xyz. Ecco un interessante retroscena sull'ex Inter Joao Cancelo: "Una volta in nazionale stavo parlando con Cancelo perché aveva giocato per l'Inter. Mi disse che gli era piaciuta Milano, che gli era piaciuta l'atmosfera delle partite contro il Milan e che da bambino gli piaceva come squadra. Allora gli dissi di venire qui. Mi disse che era difficile, lui all'epoca giocava per il Manchester City e che era difficile per lui. Ma ci ho provato. La nostra visione al Milan è quella di avere giocatori giovani e di talento e Cancelo sarebbe stato perfetto".