"Più che altro, per fare cassa, i dirigenti nerazzurri paiono propensi a ripetere operazioni in stile Casadei: per intenderci, di fronte a un'offerta concreta, quello di Valentin Carboni sarebbe considerato un sacrificio "calcolato". Introiti che possono arrivare anche da Satriano, ad esempio, o da Zanotti, altri giovani potenzialmente utili al bilancio interista come Oristanio, Agoumé o ancora i fratelli Esposito. Diversa la questione Correa: l'argentino rientrerà dal prestito al Marsiglia con ancora un anno di contratto, niente nuovo prestito all'orizzonte dunque, ma resta sicuro il suo addio. Per evitare minus-valenze la sua cessione non può essere inferiore ai nove milioni".