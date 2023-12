Lecce, D’Aversa: “Inter squadra più forte del campionato ma vogliamo fare risultato”

"Quando si è bambini si inizia a giocare a calcio per queste partite. Dobbiamo vederla come un'opportunità", spiega D'Aversa

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Frosinone che proietta il Lecce a 20 punti, a +8 dalla zona retrocessione, il tecnico dei giallorossi D'Aversa ha parlato così in vista della sfida con l'Inter del prossimo turno:

"Non ho mai affrontato una partita con serenità, quando una va in campo nonostante si affronta la più forte del campionato come l'Inter ognuno di noi ha l'orgoglio di cercare di fare un risultato positivo. Quando si è bambini si inizia a giocare a calcio per queste partite. Dobbiamo vederla come un'opportunità".