Gol di Sansone al 90′, il Lecce batte l’Empoli: salvezza più vicina

Vittoria fondamentale del Lecce che regola 1-0 il Lecce e si avvicina alla salvezza: è festa al Via del Mare

Grazie ad un gol di Sansone al 90' su assist di Pierotti, il Lecce batte l'Empoli e conquista una vittoria preziosa in ottica salvezza. Dopo un match lottato e molto equilibrato, si decide tutto nei minuti finali con l'Empoli che protesta per un paio di contatti di Pierotti e Piccoli, giudicati ok dall'arbitro e dal VAR, prima del gol di Sansone.