Lecce, Falcone: “Normale soffrire contro l’Inter. Abbiamo avuto troppa frenesia”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter: "In fase difensiva stiamo andando abbastanza bene, non ho mai preso più di due gol in questo campionato e oggi però stavo prendendo il terzo... Sono fortunato ad avere una difesa forte davanti a me. Oggi mancava Baschirotto ma Tuia l'ha sostituito alla grande e anche Romagnoli quando è entrato. Sono orgogliosissimo della mia difesa e del percorso che stiamo facendo".