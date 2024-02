Le pagelle di Tuttosport in merito a Lecce-Inter: il migliore in campo è ovviamente Lautaro Martinez, autore di due gol

Il migliore in campo in Lecce-Inter secondo Tuttosport è Lautaro Martinez: "Con una scintillante doppietta arriva a 101 gol in A. In nove ci sono riusciti prima dei 27 anni giocando sempre nella stessa squadra: mostro", commenta il quotidiano che affibbia un rotondo 8 al Toro. 7,5 per De Vrij e Frattesi che spiccano sugli altri.