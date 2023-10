Basta un gol di Buongiorno a 4' dalla fine del primo tempo al Torino per battere il Lecce al Via del Mare

Basta un gol di Buongiorno a 4' dalla fine del primo tempo al Torino per battere il Lecce al Via del Mare. I granata, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro, ritrovano la vittoria (la terza in campionato) e si portano a 12 punti al pari di Monza e Frosinone.