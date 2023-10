Assogna: “Mourinho non farà come Pioli, per l’Inter sarà più difficile. Ai nerazzurri manca…”

Le parole di Paolo Assogna, giornalista Sky, in vista di Inter-Roma: "Per i nerazzurri sarà più difficile del derby"

"Mi aspetto un esame più complicato per l'Inter rispetto al derby, Mourinho non lascerà il campo che ha lasciato Pioli. Sarà molto più complicata per l'Inter, ha un centrocampo formidabile, chi ce l'ha un centrocampo così? L'Inter può avere un solo problema: in rosa non c'è un giocatore che fa superiorità numerica e salta l'uomo, gli spazi saranno più stretti, me la immagino più difficile rispetto alla facilità con cui ha vinto il derby"