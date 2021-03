Inter-Sassuolo, la Lega si adegua alla decisione dell’Ats. TS: “Eccesso di potere”

Non accennano a placarsi le polemiche sulla decisione dell'Ats di Milano di disporre il rinvio della gara dei nerazzurri

Fabio Alampi

Il rinvio di Inter-Sassuolo dopo l'accertamento di numerosi casi di positività al coronavirus di calciatori nerazzurri ha generato tante e prevedibili polemiche. Secondo Tuttosport potrebbero esseri gli estremi per definire la decisione dell'Ats di Milano un "eccesso di potere": "L’ufficialità del rinvio di Inter-Sassuolo da parte della Lega di Serie A è arrivata nella serata di ieri, alle 18.40, dopo l’ennesima giornata di discussioni che, in verità, hanno riguardato di più gli altri club che non quelli direttamente interessati. I rapporti della società nerazzurra con il Sassuolo, infatti, sono ottimi e gli emiliani non hanno eccepito alcunché circa il rinvio. Curioso, casomai, il fatto che lo stesso Sassuolo sia stato coinvolto nell’ultimo caso di rinvio determinato da un provvedimento dell’autorità sanitaria: quella di Torino per le positività tra i granata.

E proprio al caso di Torino-Sassuolo si è riferita la Lega per determinare lo stop della gara, anche se nel caso milanese c’è una variabile non da poco che potrebbe rappresentare un ulteriore vulnus per il regolare (regolare?) proseguimento del campionato: questa volta è stata addirittura l’Ats di Milano, nel proprio comunicato, a disporre il rinvio della gara. E in molti, anche esperti giuristi e avvocati, hanno eccepito come questo non rientri nei poteri dell’autorità sanitaria che può decidere le quarantene ma non la sospensione o il rinvio delle partite. Un caso di scuola, sostengono, di “eccesso (e non abuso) di potere” di cui è piena la lettura che riguarda le disposizioni della pubblica amministrazione.

In Lega, però, hanno preferito non innescare ulteriori tensioni e battaglia di giurisdizioni: c’è ormai l’amara consapevolezza di come la sentenza del Coni su Juventus-Napoli abbia aperto le cataratte della “deregulation da comunicazione sanitaria”".