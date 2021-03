Inter-Sassuolo rinviata, nerazzurri scatenati sui social: “È tornato il rumore dei nemici”

Dopo la decisione dell'Ats di rinviare la gara di sabato dell'Inter, i tifosi nerazzurri hanno commentato sui social le reazioni degli avversari

Problema Covid in casa Inter. Sono quattro i giocatori positivi al momento (Handanovic, D'Ambrosio, Vecino e Devrij) e l'Ats di Milano ha deciso di rinviare la gara e di vietare la partenza ai giocatori per le convocazioni delle Nazionali. I tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social, commentando la notizia e prendendo in giro i rivali di Milan e Juve: