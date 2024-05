Inter, Milan, Juve e Roma hanno diffidato il presidente della Lega Serie A Casini a rappresentarle nel confronto con tutte le istituzioni e con il Ministro Abodi. Le proposte per ottenere maggior peso e autonomia per la Lega di serie A "sono portate avanti su mandato di tutti i club", e il documento approvato dall'Assemblea "non è mai stato rappresentato pubblicamente come votato all'unanimità". È quanto sottolineano all'ANSA fonti della Lega Serie A, dopo la lettera di Milan, Roma, Inter e Juve al presidente Casini.