Uefa, no a classifiche con campionati incompleti. La Serie A accetta, ma ha una richiesta in cambio

“Come doppio presidente, dell’Eca e della Juve, Agnelli ha preso una posizione univoca, aderendo all’invito (quasi un ordine, per la verità) dell’Uefa a completare i campionati.A gioire davvero sono Lotito e De Laurentiis, che non vedono l’ora di rimandare i giocatori ad allenarsi, premessa logica per il ritorno negli stadi (a porte chiuse). Interpretando le ultime uscite del ministro Spadafora , la speranza è di tornare al lavoro tra fine aprile e i primi di maggio, per poi giocare nel weekend del 23-24 maggio. Sempre che il governo non disponga diversamente. La Serie A, che ha accettato in toto la linea dettata dall’Uefa, chiede in cambio la precedenza sul calendario: prima si giochi il campionato e poi le coppe. Ma a determinare sorti e tempi della stagione calcistica non sarà la volontà delle assemblee, bensì l’evolversi del contagio”, spiega La Repubblica.