Giornalista francese rivela: “Durante Psg-Dortmund Leonardo ha rifilato uno schiaffo a…”

Loïc Tanzi, giornalista francese di Radio Monte Carlo, ha rivelato a „France Football“ un incredibile aneddoto relativo alla partita di Champions League (giocata a porte chiuse) tra Psg e Borussia Dortmund. Secondo quanto raccontato da Tanzi, durante il match senza spettatori l’ex allenatore dell’Inter Leonardo sarebbe stato protagonista di un episodio curioso. Il giornalista racconta: “Marco Verratti avrebbe discusso con i dirigenti del Borussia Dortmund, che si trovavano sulle tribune. Leonardo si è alzato e gli ha rifilato uno schiaffo. Questo non sarebbe mai accaduto con 45.000 spettatori allo stadio. Ho potuto vedere tutto. Per ora il club francese non ha fatto nessun commento ufficiale sul caso”.

A proposito dei festeggiamenti “esagerati” dei giocatori del Psg al fischio finale Tanzi ha aggiunto: “Neymar ha pianto, Mbappé lo consolava. È stato un momento così intenso. Un collaboratore dello staff del Psg mi ha detto: “Non potete immaginarvi quanto fosse frustrato Neymar in questi ultimi due anni. Gli è uscito tutto ora. È un giocatore che vive il calcio con una tale passione. I festeggiamenti finali saranno potuti sembrare curiosi e bizzarri ma il Psg non ha mai festeggiato qualcosa con i suoi tifosi. I giocatori ne hanno approfittato ed è stato veramente bello e speciale”.

(France Football)