L'Inter da tempo ha messo gli occhi su Giovanni Leoni, giovane talento della Sampdoria, ma la trattativa con i blucerchiati si è fermata a fronte delle richieste del club doriano. Il Secolo XIX in edicola oggi conferma come la richiesta della Sampdoria per il classe 2006 sia di più di 5 mln di euro: "Al di là di quell’asta che lo vedeva e lo vede cambiare ogni giorno squadra, dal Torino all’Inter, dal Napoli alla Juventus, il club blucerchiato finora non ha mai ricevuto quella proposta che si aspettava.