Pressing su Leoni

"Per la difesa, l'Inter non pensa solo al presente. L'interesse per Giovanni Leoni, centrale destro classe 2006 della Sampdoria, è sempre vivissimo e più che concreto. Il club blucerchiato, dopo averne beneficiato delle qualità nella seconda parte dell'ultimo campionato di Serie B, lo ha riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro e vorrebbe tenerlo anche per questa stagione per tentare l'assalto alla promozione in Serie A. L'Inter è apertissima a questa richiesta: lascerebbe senza problemi il calciatore a Genova, ovviamente assumendone il controllo già da questa sessione di calciomercato. Si ragiona sulla formula del trasferimento, nel quale Marotta e Ausilio vorrebbero inserire una contropartita tecnica come Fontanarosa, difensore che si sta ben comportando nelle prime amichevoli nerazzurre, o Filip Stankovic, già alla Sampdoria nello scorso campionato. Su Leoni, comunque, c'è una concorrenza agguerrita, Juventus compresa, con l'Inter messa in buona posizione".