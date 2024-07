"Ci si aspetta molto da Akinsanmiro, che può giocare a due nel 3-4-2-1 o da mezzala nel 3-5-2. Talento e freschezza ma per irrobustire la linea centrale può arrivare un uomo di esperienza. Uno come Stulac che può lasciare Palermo dopo l'acquisto di Blin ma è alle prese con noie ai flessori. O come il duo dell'Empoli, Haas, Henderson. E poi c'è Benedetti che Pirlo vede come raccordo ideale tra centrocampo e attacco".