Lerner: “Darmian simbolo dell’Inter. Lo ammetto: volevo l’esonero di Inzaghi. La LuLa…”

"Non dobbiamo essere falsi e ipocriti con noi stessi: non posso dare voto 9 alla stagione, ero uno di quelli che gridavano e invocavano la cacciata di Inzaghi, non posso fingere di non averlo fatto. Abbiamo attraversato momenti schifosi, è la stagione nella quale sarebbe stato più valido il vecchio inno 'Pazza Inter', più pazza di così? Ero per la cacciata di Inzaghi, con molto rispetto e gratitudine, aveva quel senso di non leadership e un po' di sfiga. Nelle nostre chat lo chiamiamo Spiaze, le sue sostituzioni sono state il nostro cruccio. Oggi non può essere cacciato, uno che ha portato questa squadra, costruita al risparmio e con l'usato sicuro e alcuni sottratti alla panchina del pensionato come Dzeko o Acerbi, in finale di Champions. Inzaghi è intelligente, ha scelto di aspettarli e scommettere che sarebbero cresciuti, il caso plateale è Lukaku. In quanti abbiamo pensato che è tornato un bidone, invece adesso fa paura a chiunque. Lui ha saputo aspettarlo. Questa cosa è vera anche per Gosens, l'unico per cui non ha ancora funzionato è Correa: è in corso un linciaccio di massa nei suoi confronti, poveraccio. Quest'anno ci siamo innamorati di personaggi che si sono rivelati a noi, adesso questo sembra un momento magico"