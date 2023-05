Letizia Moratti: “Io tifosa dell’Inter da sempre. Derby? Ho questo rito”

Intervenuta ai microfoni de Il Giornale, Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, ha parlato così in vista del derby di questa sera: «Sono tifosa da quando ero ragazza, i derby sono sempre un momento importante nella vita di un tifoso. Quando ero ragazza andavo allo stadio, tornavo a casa regolarmente senza voce. Come lo vivo? Come lo vivono i tifosi, con affetto e speranza, che sia la nostra squadra a vincere. In ogni caso per la nostra città è un’altra imperdibile occasione per dare sfoggi di sé. Fino al 10 giugno, indipendentemente dall’esito del derby di Champions, Milano sarà di nuovo sotto gli occhi dell’Europa e del mondo con la possibilità di diventare fino alla primavera del 2024 “capitale“ europea del calcio. Sarà un’importantissima vetrina che può fare da volano per il turismo, la cultura, l’arte il commercio e in generale il tessuto produttivo».