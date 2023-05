Inter, le ultime ore cambiano i piani di Inzaghi: “Sta valutando una mossa a sorpresa”

"Soluzione a sorpresa. Il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu, infatti, potrebbe essere sciolto con l’impiego di entrambi nell’undici iniziale ". Apre con questa notizia, il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, in merito alle ultime di formazione in casa Inter per il derby di stasera: c'è una forte possibilità dunque di vedere il croato e il turco impiegati insieme. Si legge: "Le ultime ore, insomma, avrebbero fatto cambiare i piani ad Inzaghi.

Mkhitaryan, che sembrava certo di una maglia, anche come conseguenza della panchina iniziale con la Roma, ora è il candidato forte per restare fuori nell’Euroderby. Attenzione, non è ancora una certezza, visto che manca la sgambata di questa mattina, ma una forte probabilità. Nel caso, significherebbe affidare la regia a Brozovic, così da sfruttarne il momento di forma e di lucidità. Allo stesso tempo, non verrebbe penalizzato Calhanoglu, che aspetta il derby con una carica speciale e che potrebbe vivere male un’esclusione. Mkhitaryan, insomma, diventerebbe la carta da giocare nella ripresa, a seconda delle esigenze".