La polemica per il presunto rigore non concesso all’Atalanta nel finale di primo tempo della partita contro l’Inter a San Siro continua. Con protagonisti ‘insoliti’. Come, per esempio, l’ex Premier Enrico Letta (evidentemente non tifoso nerazzurro), che su Twitter ha scritto: “Comunque con #Rocchi il casino è garantito. Ma come si fa a non dare un rigore così! Doveva abbatterlo a mazzate? Il solito #servilismo. #InterAtalanta“.