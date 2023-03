Libero su Asllani: “Ha fatto vedere enormi potenzialità, ma Inzaghi non l’ha mai coinvolto”

Sono in tanti i tifosi dell'Inter che si chiedono il perché dello scarso utilizzo di Kristjan Asllani, giovane centrocampista acquistato dai nerazzurri l'estate scorsa dall'Empoli. Il giovane talento italo-albanese ha fatto intravedere enormi potenzialità, ma Inzaghi non sembra considerarlo più di tanto nelle rotazioni. Se lo chiede anche l'edizione odierna di Libero:

"Osservando la rosa interista, le alternative per Inzaghi non mancano, come Kristjan Asllani, un giocatore acquistato l’estate scorsa dall’Empoli per 14 milioni di euro tra prestito e riscatto, ma mai realmente coinvolto dal tecnico, nonostante il 21enne albanese abbia fatto intravedere enormi potenzialità nelle 20 presenze collezionate tra tutte le competizioni".