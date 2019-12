Libero – Giroud, la Juventus complica i piani dell’Inter: gli aggiornamenti. Per Conte…

Il futuro di Olivier Giroud potrebbe essere in Italia: l’attaccante francese ex Arsenal è in scadenza di contratto con il Chelsea che, a giugno, rischia di perderlo a parametro zero. Come riporta Libero, ci si appresta a vivere un duello Inter-Juve:

“L’Inter continua imperterrita la caccia a Giroud (33), visto da Antonio Conte come il giocatore perfetto per far rifiatare Lukaku. A complicare i piani nerazzurri potrebbe però essere la Juve: anche Sarri è alla ricerca di un attaccante di ripiego e sembrerebbe molto interessato a portare il francese a Torino”.