Libero: “Inter-Juve, ora il calendario è alleato di Allegri: i dettagli”

Ad inizio campionato c'è chi vedeva il calendario come alleato dell'Inter. Ora, però, nessuno parla di come i prossimi impegni siano di gran lunga favorevoli alla Juventus verso lo scontro diretto, come sottolinea oggi Libero: "Per Allegri, Sassuolo (in piena crisi e unica capace di battere la Juventus finora, come del resto l’Inter) in casa, Lecce in trasferta, Empoli in casa. Per Inzaghi, doppia trasferta a Monza (lo scorso anno 2-2) e a Firenze (campo storicamente complesso per i nerazzurri) perché nel mezzo è stata rinviata la sfida contro l’Atalanta al Meazza. Perché? Per via della Supercoppa in terra araba. Ecco la variabile: la competizione venduta all’Arabia Saudita, senza una data prefissata, ha trovato spazio dopo una lunga diatriba in un fine settimana del campionato, costringendo al rinvio delle partite delle partecipanti, tra cui c’è l’Inter ma non la Juventus.