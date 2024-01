Buchanan-Inter, perché è slittata l’ufficialità. Il debutto e il numero di maglia…

Del resto, di fretta non ce n’è, avendo già stabilito che l’esterno non potrà essere disponibile per la sfida di domani con il Verona. Per completare, il tesseramento, infatti, occorre il permesso di soggiorno, essendo extracomunitario. Buchanan lo atterrà la prossima settimana, tornando in Belgio, con un appuntamento già fissato presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.