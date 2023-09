Libero – Inter-Milan, differenza netta tra le squadre ma anche tra i due allenatori

I numeri dell'Inter, ora, confermano come i nerazzurri stiano volando: 13 gol fatti, uno solo subito (quello di Leao) in 4 giornate e 12 punti su 12. "In questo momento la sua Inter è ingiocabile per chiunque in Italia primo perché, grazie al percorso in Champions, si è convinta di essere più forte, secondo perché non dimentica mai di dimostrarlo. Oltre alla differenza tra le squadre, c’è quella tra gli allenatori. La sfida alla lavagnetta la vince nettamente Inzaghi, che cambia poco nell’Inter e obbliga Pioli a farlo. Il tecnico rossonero non ne viene a capo. Le sta provando tutte per fronteggiare i nerazzurri ma non ha ancora trovato la mossa efficace", commenta Libero che poi aggiunge: "L’Inter gioca infatti di squadra mentre il Milan a tratti sembra un insieme di singoli. È nella natura dei giocatori, i vari Leao e Pulisic non si associano molto ai compagni mentre i nerazzurri sono tutti connessi, a partire dall’ultimo arrivato, Thuram, che pare conoscere i compagni da una vita".