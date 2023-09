Derby divino, Frattesi show: la sorella Chiara esulta a San Siro e sui social si inventa…

Una serata da incorniciare per sempre, che l'Inter e i suoi tifosi non dimenticheranno a lungo. Cinque reti rifilate ai rossoneri, che hanno risposto con quella di Leao. Prestazione gigantesca messa in campo dagli uomini di Simone Inzaghi, che hanno affondato con un gioco spettacolare e una manovra cinica il Milan di Pioli. Alla festa dei gol hanno voluto partecipare in tanti, anche chi - come Davide Frattesi - è subentrato dalla panchina.