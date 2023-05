Libero – Inter-Milan, due posti in più per gli abbonati? La strategia porta al bagarinaggio

A partire da oggi gli abbonati dell’Inter da tre stagioni potranno acquistare altri due tagliandi per la semifinale contro il Milan. Il club nerazzurro vuole fidelizzare i propri abbonati: chi ha uno storico da tifoso interista ha la priorità sugli altri per acquistare i biglietti per la semifinale di Champions .

"L’invito infatti è comprare uno o due ticket in più per «andare allo stadio assieme agli amici interisti, ai familiari o semplicemente per regalare un evento unico a chi ha il DNA nerazzurro». Ma è anche un’idea superficiale perché, in gran parte dei casi, accadrà esattamente l’opposto: molti abbonati sono pronti ad acquistare tra oggi e domani i due tagliandi in più per poi venderli a prezzi raddoppiati, triplicati o anche quadruplicati. E chi li acquista potrà essere un tifoso dell’Inter, certo, ma anche uno del Milan o un facoltoso turista di passaggio in città in quei giorni benedetti".