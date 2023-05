CdS – Inter, colpaccio Champions: c’è una notizia migliore del 6-0 al Verona

Anche il Corriere dello Sport di questa mattina si sofferma sull'importanza della vittoria dell'Inter contro l'Hellas Verona. Una prova convincente per forma e sostanza, ma non l'unica buona notizia di serata, come sottolinea giustamente il quotidiano capitolino. Il riferimento è infatti a quanto accaduto sugli altri campi in contemporanea:

"Colpaccio Champions. Già perché la miglior notizia della serata, per l’Inter, non è il 6-0 rifilato in scioltezza al Verona, ma i pareggi di Milan e Roma. Così, infatti, grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato (la quarta in generale) i nerazzurri si sono issati solitari al quarto posto in classifica. È comunque significativo che, al Bentegodi, gli uomini di Inzaghi (100 ª panchina nerazzurra) abbiano dato una vera dimostrazione di forza, sotto tutti i punti di vista".